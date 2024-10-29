البنتاغون: أوستن أكد لغالانت التزام أميركا بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين على جانبي الحدود

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت فرص خفض التصعيد الإقليمي". وأضافت "أوستن أكد لغالانت التزام واشنطن بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين على جانبي الحدود". وقالت الوزارة إن "أوستن أكد أن بلاده في وضع جيد للدفاع عن قواتها وحلفائها وشركائها ضد هجمات إيران وأذرعها".

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