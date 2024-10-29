الصحة: العدوان ادى الى استشهاد 6 ببعلبك واصابة 3 في مشغرة واستشهاد 10 في الحفير و9 في رام واصابة 3 واستشهاد 2 وجرح 3 في شمسطار

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن حصيلة العدوان الاسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في البقاع والبقاع الغربي:

- غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

- غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص.

- غارة العدو الإسرائيلي على الحفير في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة أشخاص.

- غارة العدو الاسرائيلي على رام في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

- غارة العدو الإسرائيلي على شمسطار في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

- في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على بوداي، أدت الغارة إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين بجروح.