اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن حصيلة العدوان الاسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في البقاع والبقاع الغربي:
- غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
- غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص.
- غارة العدو الإسرائيلي على الحفير في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة أشخاص.
- غارة العدو الاسرائيلي على رام في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
- غارة العدو الإسرائيلي على شمسطار في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح
- في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على بوداي، أدت الغارة إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: العدوان ادى الى استشهاد 6 ببعلبك واصابة 3 في مشغرة واستشهاد 10 في الحفير و9 في رام واصابة 3 واستشهاد 2 وجرح 3 في شمسطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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