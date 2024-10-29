اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بريتال في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص بجروح.
وفي بيان اخر، اعلن المركز أن غارة العدو الإسرائيلي على يونين في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيد طفل و4 جرحى بالعدوان على بريتال- بعلبك وشهيدان و11 جريحا بالعدوان على يونين - بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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