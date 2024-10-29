الشرطة الاسرائيلية: توقيف شخصين اثر سرقة راجمة صواريخ لحزب الله سلبها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على راجمة صواريخ لحزب الله، سرُقت من موقف للمركبات شماليّ البلاد، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد استولى عليها من جنوب لبنان، فيما تمّ توقيف شخصين.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها "تلقت اليوم، شكوى من مسؤولي الجيش الإسرائيلي، بشأن سرقة شاحنة مزودة بقاذفات صواريخ كانت تستخدمها حتى وقت قريب منظمة حزب الله في لبنان، بعد أن استولت عليها قوات الجيش الإسرائيلي وخزّنتها في موقف سيارات مخصّص، شماليّ البلاد".

وأضافت الشرطة في بيانها، أنه "فور ورود الشكوى، تم فتح تحقيق تم خلاله الاشتباه في وجود شاحنة سحب كانت تتحرك في ذلك الوقت في الشمال". ولفتت إلى أنه "بعد فترة وجيزة، تم إيقاف الشاحنة من قِبل رجال شرطة المنطقة الشمالية، وعناصر ’حرس الحدود’. وبداخلها اثنان من المشتبه بهم (30 و35 عاما) والمركبة المسروقة".

وأكّدت الشرطة أنه "تم توقيف المشتبه بهما، للتحقيق في مركز الشرطة، وبحسب نتائج التحقيق سيتم تقديمهما صباحا، لتمديد اعتقالهما، أمام محكمة الصلح في طبرية".