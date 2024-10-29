القناة 12: استطلاع يظهر حصول حزب نتانياهو على أكبر عدد من المقاعد و66 بالمئة من الاسرائيليين يفضلون فوز ترامب

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي العام، مساء الإثنين، حصول حزب "الليكود" على أكبر عدد من المقاعد بـ26 مقعدا، يليه "المعسكر الوطني" بـ22 مقعدا ثم "ييش عتيد" بـ13 مقعدا في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم بتركيبة الأحزاب الحالية في الائتلاف والمعارضة؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 13 مقعدا، "الديمقراطيين" (العمل وميرتس) و"شاس" على 10 مقاعد لكل منهما، "يهدوت توراة" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد لكل منهما، الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما.

كما بين اقتراب التجمع الوطني الديمقراطي من نسبة الحسم بحصوله على 2.6%، فيما لا يجتاز حزب "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم بحصوله على 2.9%، وكذلك بالنسبة "اليمين الرسمي" الذي يحصل على 1%.

ولفت إلى أن أحزاب المعارضة ستحصل على 58 مقعدا من دون الأحزاب العربية، مقابل حصول أحزاب الائتلاف الحكومي الحالية على 52 مقعدا.

وتناول الاستطلاع إمكانية خوض رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، الانتخابات مبينا حصول حزبه على 21 مقعدا، مقابل حصول "الليكود" على 24 مقعدا، وتراجع "المعسكر الوطني" إلى 13 مقعدا و"ييش عتيد" إلى 10 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، يحصل "شاس" على 10 مقاعد، "الديمقراطيين" على 9 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد لكل منهما، "عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير والموحدة على 5 مقاعد لكل منهما.ىأما التجمع الوطني الديمقراطي يحصل على 2.6%، فيما لا يجتاز "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم بحصوله على 2.8%.

وبذلك تحصل أحزاب المعارضة على 61 مقعدا من دون الأحزاب العربية مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحكومي.

وفي سؤال حول من الأنسب لرئاسة الحكومة، تفوق نتانياهو على لبيد بحصوله على 41% مقابل 24% فيما استبعد 31% أن يكون أي منهما في المنصب. أما بين نتانياهو وغانتس حصل الأول على 39% مقابل 27% للأخير فيما قال 29% إن أيا منهما غير مناسب للمنصب.

أما عن الأنسب بين نتانياهو وبينيت، حصل الأول على 38% مقابل 35% للأخير، فيما رأى 23% أن أيا منهما غير ملائم للمنصب.

وتطرق الاستطلاع إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث رشح 66% دونالد ترامب للفوز في الانتخابات مقابل 17% لكامالا هاريس و17% ممن قالوا إنهم لا يعرفون. بين أوساط ناخبي نتانياهو صوت 93% لصالح ترامب و1% لهاريس.