نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار البصل بالأسواق خلال الأيام الماضية.

وقال أبو صدام في تصريحات لمصراوي، إن ارتفاع أسعار البصل بمختلف الأسواق يرجع لعدة أسباب أولها عدم تخزين كميات كافية من البصل خلال الموسم الماضي حيث تم زراعة مساحات كبيرة منه مما أدى إلى انخفاض سعره بالأسواق خلال الأشهر الماضية.

وعن موعد انخفاض أسعاره بالأسواق، قال أبو صدام، إن أسعار البصل ستشهد تراجعًا نسبيا مطلع العام الجديد ومع حلول أبريل ستنخفض بنسبة 70% مشيرًا إلى أن سعره حاليا هو أعلى سعر له في هذا الموسم.

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