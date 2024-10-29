القبض على 4 متهمين بإصابة فتاة في مشاجرة مسلحة شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا القبض على أربعة أشخاص بعد وقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتين، ما أسفر عن إصابة فتاة أثناء وجودها في أرض زراعية في إحدى قرى مركز دشنا شمال المحافظة.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا باندلاع مشاجرة بين العائلتين مساء أمس، شهدت تبادلًا كثيفًا لإطلاق الأعيرة النارية، مما استدعى تدخل قوة أمنية بشكل عاجل للسيطرة على الوضع.

وكشفت تحريات المباحث أن الخلاف نشب بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة فتاة كانت متواجدة في موقع الحادث.

وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص، اثنين من كل عائلة، وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالة القضية إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الحادث.