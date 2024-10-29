ماذا يعني إلزام بعض السيدات بالحصول على تصريح سفر مسبق للسعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المطارات المصرية بدأت بتنفيذ قرار جديد صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح سفر مسبق بدءًا من 26 أكتوبر 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا القرار لا ينطبق على حاملي تأشيرة الزيارة العائلية، قائلًا:" القرار يشمل الشخصية والأعمال فقط".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن السيدات التي ينطبق عليها القرار الجديد هي من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأغراض الزيارة أو العمل.

وأشار إلى أن قيمة إصدار التصريح تبلغ 210 جنيهات، ويتم إصداره في نفس اليوم.

وتابع وحيد، أن الخطاب المُوجه إلى الشركات والوكلاء يشدد على ضرورة تقديم طلب تصريح السفر إلى الإدارة العامة للجوازات، مع تقديم مبررات واضحة للسفر، ولن يُسمح بالسفر بدون الحصول على هذا التصريح.

وأكد وحيد أن هذا القرار يستثني السيدات الراغبات في السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة لعام 2024، حيث لن يحتجن إلى تصريح مسبق.

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