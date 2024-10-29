بايدن يدلي بصوته «مبكراً» وينتقد ماسك

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أدلى بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية أمس، فيما انتقد بايدن، إيلون ماسك بسبب موقفه من الهجرة، متهماً الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

في غضون ذلك، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الملياردير إيلون ماسك بسبب موقفه من الهجرة، وذلك بعد تقرير يفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما نفاه ماسك.

وقال بايدن خلال حملته الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا: «لقد تبين أن أغنى رجل في العالم كان يعمل بشكل غير قانوني هنا، لا، أنا جاد، كان من المفترض أن يكون في الجامعة عندما جاء بتأشيرة طالب، ولكنه لم يكن هناك، بل انتهك القانون، وهو الآن يتحدث عن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلينا».

وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد حصوله على تأشيرة دراسية.