وزارة الصحة: عشرة شهداء بسبب غارة العدو الإسرائيلي على العلاق - بعلبك

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة العدو الإسرائيلي على العلاق في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة أشخاص".

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