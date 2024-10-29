أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه "لو كان هناك تقدم حقيقي في مفاوضات صفقة التبادل وتغيّر في المواقف، لما أعلن نائب مسؤول مفاوضات الاسرى العميد أورين ستر استقالته من منصبه".
وكانت قد ذكرت صحيفة "معاريف"، أن "العميد أورين ستر، نائب مسؤول مفاوضات الاسرى استقالته من منصبه"، لافتاً الى "أنني لقد سئمت من سلوك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والحكومة التي ليس لديها نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق يفرج عن الأسرى، وحتى اليوم، أعلن نتانياهو أنه لن يوافق على صفقة إذا كان الشرط هو إنهاء الحرب في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "كان" الإسرائيلية: لو كان هناك تقدم حقيقي في مفاوضات صفقة التبادل لما استقال العميد أورين ستر من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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