"كان" الإسرائيلية: ‏لو كان هناك تقدم حقيقي في مفاوضات صفقة التبادل لما استقال العميد أورين ستر من منصبه

أفادت ‏قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه "‏لو كان هناك تقدم حقيقي في مفاوضات صفقة التبادل وتغيّر في المواقف، لما أعلن نائب مسؤول مفاوضات الاسرى العميد أورين ستر استقالته من منصبه".

وكانت قد ذكرت ‏صحيفة "معاريف"، أن "العميد أورين ستر، نائب مسؤول مفاوضات الاسرى استقالته من منصبه"، لافتاً الى "أنني لقد سئمت من سلوك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ⁧‫نتانياهو‬⁩ والحكومة التي ليس لديها نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق يفرج عن الأسرى، وحتى اليوم، أعلن نتانياهو أنه لن يوافق على صفقة إذا كان الشرط هو إنهاء الحرب في ⁧‫غزة‬⁩".