"حزب الله": استهدفنا ٣ تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".

هذا وكشف الحزب، أنه "استهدف عند الساعة 09:45 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".