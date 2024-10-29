اوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لم تتسلم مقترحا يتضمن الإفراج عن أربع اسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، "إذا قُدم مثل هذا الاقتراح، فإن رئيس الوزراء سيقبله على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إسرائيل لم تتلق مقترحا بالإفراج عن 4 اسرى مقابل هدنة 48 ساعة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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