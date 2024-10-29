نتانياهو: إسرائيل لم تتلق مقترحا بالإفراج عن 4 اسرى مقابل هدنة 48 ساعة في غزة

اوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لم تتسلم مقترحا يتضمن الإفراج عن أربع اسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، "إذا قُدم مثل هذا الاقتراح، فإن رئيس الوزراء سيقبله على الفور".