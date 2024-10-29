وزارة الصحة: ٣ شهداء و17 جريحا بسبب غارة العدو الإسرائيلي على ثكنة غورو- بعلبك و٣ شهداء بغارة على طاريا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة العدو الإسرائيلي على ثكنة غور في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح".

كذلك أعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي على طاريا في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص".