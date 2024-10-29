حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي وتجمعا في مستعمرة إيفن مناحم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.