استطلاعات الرأي لاعب أساسي في الانتخابات

في الأسبوع الأخير من الانتخابات الأمريكية، تتسارع وتيرة الأحداث، وتحتدم المنافسة بين المرشحين، مع تكثيف الحملات الانتخابية والزيارات إلى الولايات الحاسمة، حيث يسعى كل طرف إلى كسب أصوات الناخبين المترددين، بينما تزداد أهمية الرسائل السياسية والنقاشات حول القضايا الأساسية، مثل الاقتصاد، والرعاية الصحية، والسياسة الخارجية.

وفي هذا الوقت الحرج، تحظى استطلاعات الرأي باهتمام كبير، وتبذل الفرق الانتخابية جهودا هائلة لاستمالة الناخبين وحثهم على المشاركة في يوم الانتخابات. وتظل حالة الترقب مسيطرة، حيث إن نتائج هذا الأسبوع قد تكون حاسمة في تحديد مسار مستقبل البلاد.

مواجهة متقاربة

تشير استطلاعات الرأي إلى مواجهة متقاربة، بعدما قام المرشح الجمهوري دونالد ترمب بلعبة جريئة لكسب أصوات الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة تضم ما يقرب من 400 ألف ناخب من أصول عربية.

في حين قامت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بحملة في ميشيغان، محذرة من أن ترمب سيمارس «سلطة غير مقيدة ومتطرفة» إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وقد صوتت ميشيغان لمصلحة جو بايدن عام 2020. لكن الغضب بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، وكذلك التصعيد في لبنان، قد يؤثران على الإقبال الديمقراطي على هاريس.

وتعد ميشيغان واحدة من الولايات السبع المتأرجحة، أو «ساحات المعركة»، التي من المرجح أن تقرر الفائز في الانتخابات التي ستجرى يوم الخامس من نوفمبر المقبل.

وفيما يلي ترتيب لاستطلاعات الرأي حول تقدم المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترمب في الأسبوع الأخير من الانتخابات الأمريكية:

1- **استطلاع ABC/Ipsos**:

- هاريس تتقدم بـ51% مقابل 47% لترمب.

- زيادة طفيفة عن تقدمها السابق (50% - 48%) في أوائل أكتوبر.

- هامش الخطأ 2.5 نقطة.

2- **استطلاع CBS/YouGov**:

- هاريس تتقدم بـ 50% مقابل 49% لترمب.

- تقدم ضئيل داخل هامش الخطأ 2.6 نقطة.

- تغير طفيف عن منتصف الشهر، حيث كانت 51%-48% لمصلحة هاريس.

3- **استطلاع كلية إيمرسون**:

- تعادل المرشحان بـ49%.

- تراجع في تقدم هاريس عن الأسبوع السابق (49%-48%).

- هامش الخطأ 3 نقاط.

4- **استطلاع تايمز/سيينا**:

- تعادل بـ48% لكل من هاريس وترمب.

- هامش الخطأ 2.2 نقطة.

- تراجع لدعم هاريس عن استطلاع أوائل أكتوبر (49%-46%).

5- **استطلاع CNN/SSRS**:

- تعادل بـ47% بين المرشحين.

- تراجع لهاريس عن استطلاع سبتمبر (48%-47% لمصلحتها).

- هامش الخطأ 3.1 نقطة.

6- **استطلاع CNBC**:

- ترمب يتقدم بـ48% مقابل 46% لهاريس.

- هامش الخطأ 3.1 نقطة.

7- **استطلاع وول ستريت جورنال**:

- ترمب يتقدم بـ47% مقابل 45% لهاريس.

- هامش الخطأ 2.5 نقطة.

- تحول لمصلحة ترمب عن استطلاع أغسطس (47%-45% لمصلحة هاريس).

8- **استطلاع فوربس**:

- ترمب يتقدم بـ51% مقابل 49% لهاريس.

- هامش الخطأ 2.5 نقطة.

**ملاحظات إضافية**:

- استطلاعات عدة أشارت إلى تقدم ضيق لترمب، بينما أظهرت ستة استطلاعات أخرى تقدمًا لهاريس.

- السباق لا يزال محتدمًا، وتُظهر الاستطلاعات اختلافًا طفيفًا يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية.