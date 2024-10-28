تدمير المصحات بحجة ملاحقة حماس

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 100 من المشتبه بهم من حركة حماس في غارة على مستشفى في غزة، ولكن يقول مسؤولون أطباء فلسطينيون إن المستشفى، الذي كان يعالج نحو 200 مريض، تعرض لأضرار بالغة في الغارة،

ويأتي ذلك استمرارًا لقيام إسرائيل بشن غارات على العديد من المستشفيات في غزة خلال الحرب التي استمرت لمدة عام، قائلة إن حماس وغيرها من المسلحين يستخدمونها لأغراض عسكرية، وينفي المسؤولون الطبيون الفلسطينيون هذه المزاعم، ويتهمون الجيش بتعريض المدنيين للخطر.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على غزة قبل عام تجاوز 43 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وقالت الوزارة إن الحصيلة تشمل 96 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال اليومين الماضيين.

عملية مستمرة

وشنت القوات الإسرائيلية عملية مستمرة في شمال غزة شملت غارة على مستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الجيش إنه اعتقل 100 من المشتبه بهم من نشطاء حماس في غارة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يوم الجمعة.

واتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل باعتقال 44 من العاملين في المستشفى، وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن المستشفى الذي كان يعالج نحو 200 مريض تعرض لأضرار بالغة في الغارة، وقامت إسرائيل بشن غارات على العديد من المستشفيات في غزة خلال الحرب التي استمرت لمدة عام، قائلة إن حماس وغيرها من المسلحين يستخدمونها لأغراض عسكرية، وينفي المسؤولون الطبيون الفلسطينيون هذه المزاعم ويتهمون الجيش بتعريض المدنيين للخطر.

إخلاء الشمال

ودعت القوات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة، حيث تشن هجومًا واسع النطاق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وقال المسؤول إن العملية في مدينة جباليا بشمال غزة سوف تستمر «عدة أسابيع أخرى».

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة، وإن الجوع متفش في الوقت الذي انخفضت فيه كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشمال بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

وبينت وزارة الصحة في غزة إن 43020 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب 101110 آخرون منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ولم تفرق بين المسلحين والمدنيين.

وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد أن قام مسلحون بقيادة حماس في 7 أكتوبر الأول 2023 بتفجير ثقوب في السياج الأمني الإسرائيلي واقتحامه، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص -معظمهم من المدنيين- واختطاف 250 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واعتقلت 44 من العاملين فيه، بحسب منظمة الصحة العالمية.

مقترح مصري

وبين مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تناقش اقتراحًا مصريًا بوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح أربعة رهائن مقابل وقف القتال لمدة يومين في غزة، وقال المسؤول إن المناقشات كانت داخلية ومع مسؤولين مصريين، وأضاف المسؤول «نحن ندرس كل الخيارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق».

وأبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حماسه للاتفاق خلال اجتماع مع حزبه الليكود يوم الاثنين، وفقًا لمسؤول آخر، وبين المسؤول الذي حضر الاجتماع إن نتنياهو أبلغ المشرعين بأنه سيقبل الاقتراح المصري على الفور، ونقل عن نتنياهو قوله: «أنا مستعد، حتى الآن»، ولم ترد حماس رسميًا على الخطة حتى الآن.

تنسيق الجهود

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بذل جهود دولية منسقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وذلك بعد يوم من اقتراحه وقف إطلاق النار لمدة يومين بين حركة حماس وإسرائيل.

جاءت تصريحات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء في القاهرة مع مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي.

وقال مكتب السيسي في بيان «شدد الرئيس على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة نحو وقف إطلاق النار في غزة ولبنان»، كما دعا إسرائيل إلى وقف الغارات على الضفة الغربية المحتلة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود وبشكل فوري.

وقال السيسي للصحفيين الأحد إن مصر الوسيط الرئيسي بين حماس وإسرائيل، اقترحت وقف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلاله إطلاق سراح أربعة رهائن محتجزين في غزة.

وقال إن الاقتراح الذي يهدف إلى تحريك المفاوضات المتوقفة يشمل أيضا إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة، والمفاوضات بشأن جعل وقف إطلاق النار دائمًا.

أبرز هجمات إسرائيل على المستشفيات :

اقتحام مستشفى كمال عدوان واعتقال طواقمه الطبية

استهداف المستشفى المعمداني بمجزرة استشهد فيها أكثر من 500 فلسطيني

محاصرة مجمع الشفاء الطبي واقتحامه خروج جميع مستشفيات شمال غزة عن الخدمة