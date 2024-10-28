أمين شري: ليس لنا أي تعليق على أي مبادرة ما لم يكن هناك وقف للعدوان ولم يصلنا أي شيء بشأن مبادرات للاتفاق

أشار النائب كتلة "الوفاء للمقاومة" أمين شري، الى أنه "ليس لنا أي تعليق على أي مبادرة ما لم يكن هناك وقف للعدوان، ونحن لم يصلنا أي شيء بشأن مبادرات للاتفاق وأولويتنا وقف العدوان".

ولفت شري، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "العدو يريد أن يضغط على المقاومة بالنيل من المواطنين".