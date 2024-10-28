أشار النائب كتلة "الوفاء للمقاومة" أمين شري، الى أنه "ليس لنا أي تعليق على أي مبادرة ما لم يكن هناك وقف للعدوان، ونحن لم يصلنا أي شيء بشأن مبادرات للاتفاق وأولويتنا وقف العدوان".
ولفت شري، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "العدو يريد أن يضغط على المقاومة بالنيل من المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين شري: ليس لنا أي تعليق على أي مبادرة ما لم يكن هناك وقف للعدوان ولم يصلنا أي شيء بشأن مبادرات للاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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