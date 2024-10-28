النشرة: تجدد الغارات على قرى بعلبك والبقاع بشكل كثيف

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى تجدد الغارات على قرى بعلبك بشكل عنيف، ولفت الى ان الغارات طالت حوش الرافقة، كما استهدفت غارة اخرى عنيفه بمحيط بلدة الانصار.

ولفت الى ان الطيران المعادي شن غارة على بلدة العلاق غرب بعلبك، مستهدفا أحد منازل البلدة، كما ان الغارة على عين بورضاي استهدفت منزل بالقرب من ثانوية الايمان.