اشار مدير المركز الحدودي بين لبنان وسوريا في جوسية دبّاح المشعل لوكالة "فرانس برس" الى انه انخفض عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا بنسبة تسعين بالمئة، بعدما خرج معبر جديدة يابوس-المصنع الرئيسي بين لبنان وسوريا عن الخدمة في وقت سابق هذا الشهر إثر غارات اسرائيلية، خرج معبر جوسية-القاع عن الخدمة الجمعة إثر غارة دمّرت جسرا يتوسط الطريق بين حدود البلدين وخلّفت حفرة تمنع عبور السيارات، فيما بقي ممرّ صغير ووعر للمشاة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سوري: تراجع العبور من لبنان إلى سوريا على معبر جوسية-القاع بنسبة 90 بالمئة إثر ضربة اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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