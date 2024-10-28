رئيس الحكومة البريطانية عزا ميقاتي بالضحايا المدنيين: نريد وقف اطلاق النار وتطبيقا كاملا للقرار 1701

إستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة، بحضور سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع قدّم رئيس الحكومة البريطانية تعازيه الى ميقاتي بسقوط المدنيين ضحايا العنف في لبنان، وقال: "نريد ان نرى وقفا للعنف واطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقا كاملا للقرار الاممي الرقم 1701". ونوّه بالعلاقة البناءة بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني"،مبديا" استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة".

أما ميقاتي"فشكر بريطانيا على موقفها الداعم لوقف اطلاق النار والحل الديبلوماسي". كما شكر بريطانيا على دعم لبنان لا سيما الجيش". وقال:"إن العلاقة بين بلدينا عميقة جدا ونحن نتطلع الى مزيد من التطوير في خلال ولاية حكومتكم".