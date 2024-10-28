القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تحضر لهجوم آخر على إيران ردا على استهداف منزل نتانياهو

اشارت القناة 13 الإسرائيلية الى ان إسرائيل تحضر لهجوم آخر على إيران ردا على استهداف منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولفتت القناة 13 الإسرائيلية، الى ان الأجهزة الأمنية والمجلس الوزاري ناقشوا خيارات عدة للرد على استهداف منزل نتانياهو.

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