بلدية جل الديب – بقنايا: نتابع موضوع النازحين بصورة متواصلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة

أعلنت بلدية جل الديب – بقنايا أنه “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي “تسجيلاً مصوراً” عن مقابلة تلفزيونية أجرتها محطة تلفزيونية مع شخصية تتعاطى بوضع الحرب الدائرة في لبنان مما أثار المخاوف بين المواطنين الساكنين في منطقة جل الديب – بقنايا".

أضافت البلدية في بيان: “إن بلدية جل الديب – بقنايا تتابع موضوع النازحين بصورة متواصلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، وهي تقوم عبر شرطة البلدية بالكشف عن كل موقع أو سكن يتواجد فيه النازحون للاطلاع على أوضاعهم عن كثب.

واملت من كل مواطن لديه شط بوجود خطر على الساكنين وفي اي موقع او مسكن ابلاغ البلدية بالامر للكشف والتاكد، واخذ الاجراءات المناسبة وذلك حفاظا على سلامة الاهالي.