ميقاتي خلال لقاء وزير الدفاع البريطاني: الاولوية لوقف فوري لاطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل دبلوماسي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في دار السفارة اللبنانية في لندن، بحضور سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة "على اولوية الوقف الفوري لاطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا". وشكر "بريطانيا على الدعم المستمر للجيش وتعزيز خبراته". ونوّه "باهمية دور اليونيفيل لحفظ الاستقرار في الجنوب" ودعا بريطانيا "الى دعم جهود اليونيفيل وتعاونها مع الجيش".

بدوره، شدد الوزير البريطاني على" ان المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف اطلاق النار". وقال: "نحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة".