وزارة الصحة: 2710 شهيداً و12592 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 38 شهيدا و124 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حيث بلغ حتى يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول 2710 شهيداً و12592 جريحا.

وذكر المركز، أنه "يفصل أعداد الاصابات لليوم السابق نفسه في كل محافظة من المحافظات اللبنانية والحصيلة التي بلغت 38 شهيدا و124 جريحا. كما يتضمن إحصاء لشهداء القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات".