أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: نتانياهو أعرب عن حماسه للاقتراح المصري بشأن غزة في اجتماعه مع حزب "الليكود"

اشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب عن حماسه للاقتراح المصري بشأن غزة في اجتماعه مع حزب "الليكود"، وقد أبلغ نواب حزبه بأنه سيعمل بالاقتراح المصري على الفور.

ولفتت "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول إسرائيليـ الى انه يتم درس كل خيار ممكن للمضي قدما لإبرام اتفاق في غزة، وإسرائيل تدرس الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، ذكرت "سكاي نيوز" بان نتانياهو يجتمع الآن مع رئيس الموساد للاطلاع على نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة.

واوضح نتانياهو بانه سيتابع الوسطاء المحادثات في الأيام المقبلة مع حماس لبحث إمكانية التقدم نحو اتفاق، واجتماعات الدوحة ناقشت إطارًا جديدًا يجمع بين المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة.