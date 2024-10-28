لابيد: الحكومة الحالية أضعفت إسرائيل بكشل لم تقم به أي حكومة سابقة

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "الحكومة الحالية أضعفت إسرائيل بكشل لم تقم به أي حكومة سابقة، والحكومة لا تملك الأغلبية أمام الشعب الإسرائيلي وعليها الرحيل".
ولفت لابيد، الى أن "الحكومة لم تقم بإغلاق وزارات ائتلافية لا حاجة لها، وفي 7 أكتوبر شعرنا أن هناك وحدة وشراكة في المصير لكن الحكومة لم تعمل على ترسيخ ذلك"، مضيفاً "وزير المالية لا يملك آلة حاسبة ويخطئ بـ٤ مليارات شيكل ووضعنا الاقتصادي ينهار".
وتابع "بن غفير بدلا من العمل على توفير الأمن للإسرائيليين يرقص على الدم ويغرد لحظة وقوع العمليات".
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