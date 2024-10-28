حريق كبير في أحراج الصنوبر في جزين

اندلع حريق كبير في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي ضمن قضاء جزين وهي مناطق تشكل امتدادًا لحرج صنوبر بكاسين الأكبر في الشرق الأوسط.

ووجهت النائب غادة أيوب نداء عاجلا إلى كل المعنيين، مؤكدة انه "لا يمكن السيطرة على الحريق الذي بدأ يقترب أمتار قليلة على المنازل في قيتولي قضاء جزين".

واضافت :"مشكورة قيادة الجيش اللبناني التي لا يمكنها ارسال الطوافات لكنها تكافح الحريق بعناصرها باللحم الحي مع الدفاع المدني. المطلوب ارسال كل آليات الدفاع المدني إلى قيتولي الان".