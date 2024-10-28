اندلاع حريق كبير في احراج بلدة كفرقطرة الشوف

اندلع حريق كبير منذ بعض الوقت في احد احراج بلدة كفرقطرة الشوف، وقد سارعت آليات وعناصر الدفاع المدني الى المكان والعمل على اخماد الحريق، علما ان النيران تتفاعل بشكل واسع مع الرياح، مما يساعد في تمدد واتساع رقعة النيران.

كذلك يشارك في عملية الاهماد عدد من اهالي البلدة، لمساعدة عناصر الدفاع المدني في المهمة.