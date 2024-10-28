اندلع حريق كبير منذ بعض الوقت في احد احراج بلدة كفرقطرة الشوف، وقد سارعت آليات وعناصر الدفاع المدني الى المكان والعمل على اخماد الحريق، علما ان النيران تتفاعل بشكل واسع مع الرياح، مما يساعد في تمدد واتساع رقعة النيران.
كذلك يشارك في عملية الاهماد عدد من اهالي البلدة، لمساعدة عناصر الدفاع المدني في المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير في احراج بلدة كفرقطرة الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.