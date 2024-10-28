شكرا لقرائتكم خبر عن "استجواب" يستعرض كيف انتصر مجلس الشيوخ للفلاح والان مع تفاصيل الخبر

استعرض برنامج استجواب الذى يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، مع النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ما دار خلال الجلسة العامة فى مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.