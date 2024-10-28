شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الشيوخ: انفراجة فى ملف التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن التنمية المحلية تشهد حراك كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك حركة غير عادية على مدار الشهور السابقة، وهناك انفراجة كبيرة في ملف تراخيص البناء والمدد الزمنية، إضافة إلى اشتراطات البناء أيضا، والاستعانة بعدد كبير من الكوادر والقيادات المحلية التي ستكون إضافة قوية للمنظومة.

وأشار سعيد، إلى أن التنمية المحلية تعمل في إطار مؤسسي وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، إضافة للتنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء الخاصة بأرضي الأوقاف، ومتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وأشار رئسس اللجنة، إلى أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من أهم الملفات، و فقا للقانون القديم تم بحث 98 الف طلب فقط، وذلك َن إجمالي 2.9 مليون طلب، متابعا :" اليوم تم تصنيف المخالفات فعلى سبيل المثال 1.2مليون طلب عناية وزارة الزراعة، والمدة السابقة تم البت في 130 ألف طلب وفقا للقانون الجديد، وهذا يعني الجدية من قبل الدولة في إنهاء الملف ومن ثم سيكون هناك إقبال من قبل المخالفين لانهاء إجراءات التصالح.

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم، بحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية.