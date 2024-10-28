افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن تعرض عناصر من الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة إلى قذيفة مدفعية تحذيرية من العدو الاسرائيلي، خلال اخمادهم لحريق في بساتين الزيتون في بلدة برج الملوك، وذلك لمنعهم من إكمال مهمتهم، مما اضطرهم إلى الانسحاب.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي استهدف عناصر الدفاع المدني بقذيفة تحذيرية لمنعهم من اطفاء الحريق في بساتين برج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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