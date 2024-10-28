الخازن التقى بري مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين، وأجرى سلسلة إتصالات للاطمئنان على أوضاعهم، مشددا على "وجوب الإسراع في تأمين كافة المستلزمات والإحتياجات لهم".

كما إطلع بري في اتصال برئيس بلدية صور حسن دبوق على الوضع في المدينة على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف عدد من أحيائها .

في سياق منفصل، عرض بري مع النائب فريد الخازن، للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء، أثنى الخازن على "الجهود التي يبذلها بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار"، مشددا على "أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته".