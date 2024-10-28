الجيش: اصابة احد العناصر باستهداف العدو الاسرائيلي لجرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين

اعلن الجيش اللبناني، في بيان أن "العدو الإسرائيلي استهدف في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر".

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