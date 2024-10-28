وزير الدفاع التقى وفدا من "الوطني الحر" وبحثوا آخر المستجدّات الأمنيّة لا سيّما ملف النازحين

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، وفداً من "التيار الوطني الحر" ضم النائبين جيمي جبور وسامر التوم ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وجرى البحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وآخر المستجدّات الأمنيّة لا سيّما ملف النازحين.
وأكد المجتمعون، على "دور الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه المرحلة الدّقيقة التي يمر بها الوطن".
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