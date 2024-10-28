اشار وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، الى أن "إسرائيل شنت هجمات غير مسبوقة على قطاع غزة ودفنت الأطفال أحياء تحت الركام"، لافتا الى أن "إسرائيل تكرر أفعالها لأن المجتمع الدولي سمح بذلك والإفلات من العقاب شجعها على التمادي في الانتهاكات".

كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: إسرائيل تكرر أفعالها لأن المجتمع الدولي سمح بذلك والإفلات من العقاب شجعها على التمادي في الانتهاكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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