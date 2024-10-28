وزير الخارجية الإسباني: نندد بالهجمات التي تستهدف المدنيين في لبنان ونطالب بوقفها فورا

أكد وزير الخارجية الإسباني، مانويل ألباريس بوينو، اننا "نندد بالهجمات التي تستهدف المدنيين في لبنان ونطالب بوقفها فورا"، مؤكدا أننا "نسعى للتوصل إلى هدنة مستدامة في لبنان".

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