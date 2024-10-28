شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ثقافة النواب: الإعلام هو شريك رئيسي في التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بانطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت عنوان "إعلام يلهم.. شباب يبدع"، مؤكدة أنه يدعم ويعزز دور الإعلام في توعية الشباب وتنمية مهاراتهم.

وأضافت النائبة هند رشاد فى بيان لها، أن أهمية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام، خاصة وأن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو تدريب وتأهيل الشباب للتعامل مع هذا التطور الإعلامي السريع.

وقالت عضو مجلس النواب إن الإعلام هو شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة، وضرورة أن يواكب ثورة التطوير في مختلف القطاعات، مؤكدة على دور الإعلام في بناء وعي الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.

وأكدت النائبة هند رشاد على أهمية وحيوية الدور الذي يلعبه الإعلام وتأثيره في صناعة الوعي وتشكيل الرؤية من خلال مناقشة القضايا الكبرى وتبادل الخبرات على نحو يعزز ويطور مهارات شباب الإعلاميين، موضحه أن القمة تعد تعبيرًا عن التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام من حيث تأثيرها الكبير على تشكيل الوعي الجمعي للمجتمعات ومن الإيمان الكامل بدور الإعلام، كما أن القمة تمثل فرصة لتعزيز مهارات شباب الإعلاميين وإبراز أهم التطورات في صناعة الإعلام العربي، وأهمية الإعلام الصادق في بناء الرأي العام، فى ظل ضرورة أن يكون الإعلاميين قادرين على التفاعل مع العصر الرقمي الجديد بسرعة وكفاءة.

