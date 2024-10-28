شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة مناقشة دعم الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية للجنة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين بعد إحالة موضوعى طلبى مناقشة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى لبحثهما وإعداد تقرير عنهما، مع الدعوة إلي جلسة أخرى غدا.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس موجها حديثه لوزير الزراعة: "دعنى أنقل لكم تفاؤل المجلس والذى مبعثه الانطلاق من الواقعية والتشخيص الصحيح والاعتراف بمواطن الضعف"، مضيفا أن هناك من التشريعات الزراعية ما تحتاج إلى مراجعة، مؤكدا أن التعاون سيكون موجود بين المجلس والوزير".

وكانت الجلسة قد شهدت مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا موجه لوزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وكذلك طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.