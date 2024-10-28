مصر وصندوق النقد يقيسان تأثير برنامج الإصلاح على الفئات الأكثر ضعفا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات- منال المصري:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن مصر تقوم مع صندوق النقد الدولي بإعداد مسح واسع النطاق لقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الجذرية على فئات الشعب وكيفية حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفق وكالة بلومبرج.

وأوضح خلال مقابلة مع "بلومبرج" أن جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر من بين القضايا التي من المقرر مناقشتها خلال زيارة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي المقررة للقاهرة في أوائل نوفمبر.

وجاء ذلك بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الأسبوع الماضي، مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل.

وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

وتأتي تصريحات الرئيس بعد أن رفعت الحكومة سعر البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة خلال 2024 قبل أسبوعين بين 7.7% و17% وفق الاتفاق مع الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي بعد إعلان مصر تحرير سعر الصرف رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وفي رد سريع، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع الماضي إن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر.

وأكدت أنها ستزور مصر الأسبوع المقبل لمراجعة الوضع الاقتصادي موضحة أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.

وتستعد مصر لإجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشهر المقبل لسحب نحو 1.3 مليار دولار من القرض بعد أن انتهت من 3 مراجعات وسحب نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين.