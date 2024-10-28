بالورود والهدايا.. استقبال أول رحلة طيران من مطار أسوان إلى أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بالورود والهدايا التذكارية، جرى تدشين أول رحلة طيران لإحدى شركات الطيران الخاصة من مطار أسوان الدولى إلى مطار أبو سمبل، حيث أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين ليكون فى توديع الأفواج السياحية من جنسيات مختلفة التي ستقلها الطائرة.

وأكد نائب محافظ أسوان، أهمية تنظيم رحلات طيران بين أسوان وكل من أبو سمبل والأقصر والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب، من أجل تسهيل الحركة السياحية بين مقاصد السياحة المصرية المختلفة مما يساهم فى زيادة التدفقات للسائحين، وبالتالى زيادة عدد الليالى السياحية وحجم الاستفادة من صناعة السياحة.

ولفت إلى أن المحافظة حريصة على دعم ومساندة كافة جهود الوزارات والهيئات المختلفة لزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية والشارتر القادمة مباشرة من مطارات الدول الأوروبية إلى أسوان، ومنها مطار مدريد بدولة اسبانيا الصديقة.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هناك توجيهات للمسئولين بالجهات المعنية لتهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام هذه الأفواج السياحية الزائرة للإستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى اطلاعهم على المقومات المتنوعة و الطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى، مؤكداً أنه تم تكليف المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالى والحضارى المشرف الذى يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحى عالمى.