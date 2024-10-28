وزير الداخلية الإيرانية: نحذّر الكيان الصهيوني من اختبار قوة إيران وعلیه ألا يخطئ بحساباته

أشار وزير الدّاخليّة الإيرانيّة اسكندر مؤمني، في رسالة تعزية عقب مقتل مجموعة من عناصر قوى الأمن الدّاخلي في البلاد، إلى أنّ "استشهاد المدافعين عن أمن الوطن، كشف مرّةً أخرى عن شرف وشجاعة أبناء هذا الوطن وخبث العدو الصّهيوني".

وأكّد "أنّنا وضعنا متابعة الحادث الإرهابي في تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان على جدول أعمال الشّرطة وقوّات الأمن، وتمّ التّعرّف على الإرهابيّين المأجورين، لإنزال العقوبة بحقّهم"، مشدّدًا على "أنّنا نحذّر أعداء الوطن وخاصّةً الكيان الصّهيوني الشّرير، من اختبار قوّة إيران الإسلاميّة، وعلیه ألّا يخطئ في حساباته".

يُذكر أنّ 10 من عناصر قوى الأمن الدّاخلي المنتسبين لمركز شرطة جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، قُتلوا في مواجهة مع مسلّحين يوم السّبت الماضي.