النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت مشغرة والحلانية وسقوط اصابات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن اسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي. كما افاد عن سقوط اصابات جراء الغارة التي استهدفت بلدة الحلانية في البقاع الشمالي.

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