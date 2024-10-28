أعلنت وزارة المالية أنّها أنجزت إعداد الإجراءات المتعلقة بمَلف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام، من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة.
كما أعلنت إحالته إلى مصرف لبنان، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المعنيين عبر المصارف الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: أنجزنا إعداد إجراءات تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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