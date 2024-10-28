شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة أمام الشيوخ: السوق الأوروبية متعطشة للمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعطش الأسواق الأوروبية للمنتجات الزراعية المصرية، لاسيما كونها عالية الجودة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير علاء فاروق.

وقال "فاروق" تعقيباً علي حديث النواب حول تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فجوة الاستيراد من الخارج :"هناك مشكلة كبيرة تتمثل الشح المائي، فإذا قٌلت تحقيق اكتفاء ذاتي كامل لجميع المحاصيل، سيكون حديثي غير منطقي، وننظر في التقيم إلي مدي كفاءة واستغلال وحدة المياه، فإذا وجدت مثلا أن استيراد القمح الأوكراني أقل سعرا من تكلفة زراعته بالداخل، فيكون استيراده أفضل .. لكن علينا في الوقت ذاته أن نكون علي جاهزية لزراعته في أي وقت والأخذ في الحسبان أي ظروف".

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "علينا دائماً أن نستطيع تحويل المنافسة إلي أن تدخل سباق زراعة المنتج بدل من استيراده، لكن الفلسفة الأساسية أنه طالما هناك منتج يقف في استيراده علي الدولة المصرية بكلفة أقل من زراعته يتم الاستيراد، علي أن يتم زراعة منتج آخر يحقق مكسب للدولة المصرية بتصديره، وبالتالي سأكون قد بعت المياه بتاعي بشكل أعلى مما يحقق الفائدة".

وعن مشروع بنجر السكر، ذكرعلاء فاروق، أنه حسب معلوماته فقد حصل تجاوزات من جانب عدد من شباب الخريجين ببعض الأراضي، فلا هي مع الشاب ولا مع المستثمر، لكننا سننظر لهذا الملف بالكامل.