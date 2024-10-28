شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل طلبى مناقشة بشأن زيادة الرقعة الزراعية ودعم الفلاح إلى لجنة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضوعى طلبى مناقشة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس موجها حديثه لوزير الزراعة: "دعنى أنقل لكم تفاؤل المجلس والذى مبعثه الانطلاق من الواقعية والتشخيص الصحيح والاعتراف بمواطن الضعف"، مضيفا أن هناك من التشريعات الزراعية ما تحتاج الى مراجعة، مؤكدا أن التعاون سيكون موجود بين المجلس والوزير.

وكانت الجلسة قد شهدت مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا موجه لوزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وكذلك طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.