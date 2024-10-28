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الشيوخ يحيل طلبى مناقشة بشأن زيادة الرقعة الزراعية ودعم الفلاح إلى لجنة نوعية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـت نور على

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 02:42 م

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضوعى طلبى مناقشة بشأن دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ودعم  وتمكين الفلاح والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس  موجها حديثه لوزير الزراعة: "دعنى أنقل لكم تفاؤل  المجلس والذى مبعثه الانطلاق من الواقعية والتشخيص الصحيح والاعتراف بمواطن الضعف"، مضيفا أن هناك من التشريعات الزراعية ما تحتاج الى مراجعة، مؤكدا أن التعاون سيكون موجود بين المجلس والوزير.

وكانت الجلسة قد شهدت مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا موجه لوزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وكذلك طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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