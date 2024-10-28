شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نستهدف استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محور التوسع الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار.

وأضاف وزير الزراعة أنه فى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية، لافتا الى أن وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى تقوم بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من النواب لإستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى.