شكرا لقرائتكم خبر عن راجية الفقى نائبة التنسيقية تدعو لأهمية التوسع الرأسى فى الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة مجلس الشيوخ سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

ورصدت النائبة راجية الفقي أبرز المشكلات التي تواجه الفلاح المصرى، والتي منها التغيرات المناخية المؤدية إلى انتشار الأمراض الصيفية التى تفتك بالمحاصيل وارتفاع درجات الحرارة الذي يعيب الثمار ويؤثر على الإنتاجية ويقلل العائد الاقتصادي كذلك غياب الإرشاد الزراعي مما يعرض الفلاح للنصب من الشركات التي تبيع الأسمدة والتقاوى وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

واقترحت التغلب على هذه المشكلات بإعادة تفعيل القنوات الإعلامية وبرامج زراعية لتعريف الفلاح بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب على الآثار ، مؤكدا أن الزراعة هي أساس الأمن الغذائي وهو القدرة على توفير غذاء آمن وصحي في الوقت المناسب ولكل الطبقات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن الحقيقي.

بالنسبة لزيادة الرقعة الزراعية أفقيا، قالت إن له أهمية ولا شك في ذلك لكنه يتطلب توفير المياه اللازمة للري في ظل ندرة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية والتكلفة الباهظة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي أرى أنه الأهم من إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية".

وشددت علي أهمية التوسع الرأسي في الرقعة الزراعية في مصر وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتطوير الأراضي الزراعية القديمة وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية و زيادة استزراع المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة ومحاصيل الزيوت والسكر بدلا من الفاكهة والخضروات".



