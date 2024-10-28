وزير الزراعة: الدولة تدعم الأسمدة بـ 30 مليار جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل منظومة توزيع الأسمدة المدعمة على الفلاحين.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.

وتابع "فاروق"، أن الدولة المصرية تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلبًا على الإنتاج الكلي للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغ جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالي 1.1 مليون طن من إجمالي كمية 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة.

ولفت إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كل المزارعين بنسبة 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورًا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.