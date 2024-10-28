نائب بـ"الشيوخ" يطالب باستخدام التكنولوجيا في تطوير الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الزراعة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة، بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق.

وأعلن النائب حسانين توفيق توافقه مع ما طرحه رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بأن تكون هناك هيئة للتنمية الزراعية.

وتساءل النائب عن استغلال التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم أصبحت تستغل التطور التكنولوجي في النهوض بالزراعة وتطويرها.

وطالب حسانين توفيق بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتَي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بالزراعة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: نحن في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع لجنة الزراعة بالمجلس، على أتم استعداد من أجل مناقشة ملف استغلال التكنولوجيا لتطوير قطاع الزراعة، على النحو الذي يحقق المستهدفات المطلوبة.